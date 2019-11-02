Соболь результативно посприяв розгрому Кортрейка – Брюгге продовжує йти без поразок

Брюгге на власному полі без проблем розібрався з Кортрейком (3:0) в рамках 14-го туру чемпіонату Бельгії.

Ліга Жупіле, 14 тур

Брюгге – Кортрейк – 3:0

Голи: Ванакен, 3 (п), 21, Окереке, 69

Соболь заробив пенальті для Брюгге вже на другій хвилині матчу з Кортрейком

Господарі дуже швидко вийшли вперед – це Едуард Соболь заробив пенальті у боротьбі з суперником. Вирок взявся виконувати Ванакен і не схибив. Ще до перерви капітан Брюгге оформив дубль.

У другому таймі "чорно-сині" продовжували володіти перевагою і спромоглися вразити ворота суперника ще раз – відзначився Окереке. Таким чином Брюгге набрав 33 очки і продовжує впевнено утримувати лідерство, досі не зазнавши жодної поразки.

Додамо, що Соболь провів на полі увесь поєдинок. Натомість Андрій Бацула так і залишився на лаві для запасних Кортрейка.

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