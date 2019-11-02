Соболь результативно поспособствовал разгрому Кортрейка – Брюгге продолжает идти без поражений

Брюгге на своем поле без проблем разобрался с Кортрейком (3:0) в рамках 14-го тура чемпионата Бельгии.

Лига Жупиле, 14 тур

Брюгге – Кортрейк – 3:0

Голы: Ванакен, 3 (п), 21, Окереке, 69

Соболь заработал пенальти для Брюгге уже на второй минуте матча с Кортрейком

Хозяева очень быстро вышли вперед – это Эдуард Соболь заработал пенальти в борьбе с соперником. Приговор взялся исполнять Ванакен и не смазал. Еще до перерыва капитан Брюгге оформил дубль.

Во втором тайме "черно-синие" продолжали владеть преимуществом и смогли поразить ворота соперника еще раз – отличился Окереке. Таким образом Брюгге набрал 33 очка и продолжает уверенно удерживать лидерство, до сих пор не потерпев ни одного поражения.

Добавим, что Соболь провел на поле весь поединок. Зато Андрей Бацула так и остался на скамейке запасных Кортрейка.

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