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Соболь заробив пенальті для Брюгге вже на другій хвилині матчу з Кортрейком

21:48 327 Читать на русском
Соболь заробив пенальті для Брюгге вже на другій хвилині матчу з Кортрейком
Едуард Соболь / Getty images

Український захисник Брюгге Едуард Соболь продовжує допомагати своїй команді забивати голи.

Соболь з'явився у стартовому складі своєї команди і вже на 2-й хвилині допоміг їй вийти вперед. Українець заробив пенальті, який чітко реалізував Ванакен.

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Нагадаємо, Соболь перебрався у Брюгге минулого літа і вже встиг провести за бельгійський клуб 15 матчів у всіх турнірах. Голів поки не забивав.

Після 12 турів команда українця впевнено очолює турнірну таблицю Ліги Жупіле, не зазнавши жодної поразки.

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