Нант офіційно оголосив про достроковий розрив контракту з Антуаном Комбуаре.

Колишній наставник ПСЖ очолив кризових "канарок" у лютому 2021 року. Комбуаре вдалося зберегти місце в еліті через перехідні матчі, а в сезоні 2021/22 здійснити потужний стрибок – 9 місце та перемога в Кубку Франції.

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Нинішня кампанія також складалася для Нанта цілком благополучно. Команда Комбуаре спокійно йшла в середині таблиці і вдруге поспіль дійшла до фіналу Кубка. Втім, вирішальний матч завершився побиттям від Тулузи (1:5), а серія жахливих результатів призвела до місця в зоні вильоту. Останньою краплею виявилася домашня поразка від прямого конкурента – Страсбура з Едуардом Соболем. Звільнення Комбуаре стало десятим для нинішнього сезону Ліги 1.

Нант відразу оголосив наступника. До кінця кампанії "канарок" доведе Пʼєр Арістуї, який минулоріч став чемпіоном Франції з молодіжкою. До рятівної зони всього 2 пункти, тому Нант ще має хороші шанси виправити ситуацію за 4 тури до фінішу.

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