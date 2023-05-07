Страсбур обіграв Нант (2:0) в рамках 34-го туру Ліги 1, але не зумів уникнути втрат.

Ельзасці переграли свого прямого конкурента в боротьбі за виживання, що дозволило відірватися від зони вильоту на три очки.

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Приємну подію для команди затьмарила травма Едуарда Соболя. Українця довелося міняти на початку другого тайму. У боротьбі за м'яч Маркус Коко сильно вдарив Соболя в голову. На кадрах у трансляції на обличчі українця видно кров. Клуб поки не повідомляв жодних деталей про пошкодження.

Нагадаємо, Едуард Соболь перебрався у Страсбур на початку січня і вже встиг зіграти за французьку команду 13 матчів, у яких відзначився одним асистом.