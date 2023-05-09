Нант официально объявил о досрочном разрыве контракта с Антуаном Комбуаре.

Бывший наставник ПСЖ возглавил кризисных "канареек" в феврале 2021 года. Комбуаре удалось сохранить место в элите через переходные матчи, а в сезоне 2021/22 совершить мощный скачок – 9 место и победа в Кубке Франции.

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Нынешняя кампания также складывалась для Нанта вполне благополучно. Команда Комбуаре спокойно шла в середине таблицы и второй раз подряд дошла до финала Кубка. Впрочем, решающий матч завершился избиением от Тулузы (1:5), а серия ужасающих результатов привела к месту в зоне вылета. Последней каплей оказалось домашнее поражение от прямого конкурента – Страсбура с Эдуардом Соболем. Увольнение Комбуаре стало десятым для нынешнего сезона Лиги 1.

Нант сразу объявил преемника. До конца кампании "канареек" доведет Пьер Аристуи, ставший в прошлом году чемпионом Франции с молодежкой. До спасительной зоны всего 2 пункта, поэтому у Нанта еще есть хорошие шансы исправить ситуацию за 4 тура до финиша.

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