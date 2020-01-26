Соболь не допоміг Брюгге дотиснути Кортрейк Бацули

Брюгге несподівано не зумів обіграти Кортрейк в рамках 23-го туру чемпіонату Бельгії. Читайте звіт про матч на сайті "Футбол 24".

Бельгія, 23 тур

Кортрейк – Брюгге – 2:2

Голи: М'Бойо, 42, Моффі, 47 – Делі, 8, Рікка, 39

Альбасете продовжив свою жахливу серію проти Депортіво – Зозуля провів скромний матч

Здавалося, у лідера першості не повинно було виникнути проблем з командою, яка перебуває у нижній частині таблиці. Попри гостьовий статус поєдинку Брюгге швидко взяв ініціативу у свої руки і ще до кінця першого тайму забив два голи.

Щоправда перед перервою господарі змогли відквитати один м'яч, а відразу після відновлення гри відновити рівновагу. Хоча у своєму розпорядженні команди мали увесь другий тайм, ніхто так і не зумів вирвати перемогу.

Переможний м'яч Безуса та асист Пластуна у відео голів і огляді матчу Гент – Генк – 4:1

Едуард Соболь вийшов на поле лише на 85-й хвилині і не зміг ніяк допомогти Брюгге вплинути на підсумковий результат. Андрій Бацула провів увесь поєдинок на лаві для запасних Кортрейка.

Після цього матчу Брюгге залишився на вершині, випереджаючи найближчого конкурента на 8 очок при грі в запасі. Кортрейк розташувався на 12 місці з примарними шансами пробитися у першу шістку.