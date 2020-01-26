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Переможний м'яч Безуса та асист Пластуна у відео голів і огляді матчу Гент – Генк – 4:1

08:00 1574 Читать на русском
Переможний м'яч Безуса та асист Пластуна у відео голів і огляді матчу Гент – Генк – 4:1
Гент – Генк – відео голів та огляд матчу – Безус і Пластун серед головних героїв / Photo News

Гент розбив Генк в рамках 23-го туру чемпіонату Бельгії. Дивіться відео голів та огляд матчу Гент – Генк.

Чемпіонат Бельгії 2019/20, 23-й тур

Гент – Генк – 4:1

Голи: Мохаммаді, 45, Безус, 52, Оджіджа-Офіфо, 88, Ньянгбо, 90+4 – Бонгонда, 16

Бонгонда відкрив рахунок на 13 хвилині, проте Мохаммаді вирівняв становище після класного пасу Девіда. По перерві красивим забитим м'ячем відзначився екс-хавбек Дніпра і Динамо Роман Безус, а Оджіджа-Офіфо та Ньянгбо добили суперника наприкінці поєдинку. Додамо, що центральний захисник збірної України Ігор Пластун зробив результативний пас і взяв безпосередню участь у голі земляка.

Безус забив переможний гол за Гент у ворота Генка – команда українців переслідує лідера

Відтак Гент набрав 45 очок та наблизився до Брюгге Едуарда Соболя, який має 2 гри в запасі. Генк з 34 пунктами посідає 6 позицію.

Джерело: канали Футбол 1/ Футбол 2
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