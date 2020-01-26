Соболь не помог Брюгге дожать Кортрейк Бацулы

Брюгге неожиданно не сумел обыграть Кортрейк в рамках 23-го тура чемпионата Бельгии. Читайте отчет о матче на сайте "Футбол 24".
Бельгия, 23 тур
Кортрейк – Брюгге – 2:2
Голы: М'Бойо, 42, Моффи, 47 – Дели, 8, Рикка, 39
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Казалось, у лидера первенства не должно было возникнуть проблем с командой, которая находится в нижней части таблицы. Несмотря на гостевой статус поединка Брюгге быстро взял инициативу в свои руки и еще до конца первого тайма забил два гола.
Правда перед перерывом хозяева смогли отквитать один мяч, а сразу после возобновления игры восстановить равновесие. Хотя в своем распоряжении команды имели весь второй тайм, никто так и не сумел вырвать победу.
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Эдуард Соболь вышел на поле лишь на 85-й минуте и не смог никак помочь Брюгге повлиять на итоговый результат. Андрей Бацула провел весь поединок на скамейке запасных Кортрейка.
После этого матча Брюгге остался на вершине, опережая ближайшего конкурента на 8 очков при игре в запасе. Кортрейк расположился на 12 месте с призрачными шансами пробиться в первую шестерку.