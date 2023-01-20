Захисник Брюгге Едуард Соболь може перейти у Страсбур, повідомляє Nieuwsblad.

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27-річний оборонець втратив місце в основі після приходу Бйорна Мейєра з нідерландського Гронінгена. В останніх шести матчах українець не зіграв жодної хвилини, міцно засівши на лавку. На Соболя претендує Страсбур, який веде переговори з Брюгге на предмет повноцінного трансферу Едуарда.

Нагадаємо, Соболь виступає за Брюгге з липня 2019 року. За цей час він тричі вигравав золото Ліги Жупіле і одного разу Суперкубок Бельгії. Його контракт з "чорно-синіми" чинний до 30 червня 2025 року. Transfermarkt оцінює гравця у 3 млн євро.

До слова, Страсбур у чемпіонаті Франції після 19-ти турів йде на 16-й сходинці, маючи у своєму активі 15 очок.

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