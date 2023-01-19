Головний снайпер "чорно-синіх" Ферран Жутгла вдруге поспіль поступився місцем в основі Яремчуку. Зміни після приходу Скотта Паркера очевидні, але іспанець встиг ще й пошкодження зазнати в цей період, тому глобальних висновків робити поки не варто. Роман активно почав гру, але завершували зусилля Каспера Нільсена захисники. Маті та Одою забракло влучності. Останній перехопив мяч на чужій половині, обігрався в стіночку і видав класний пас у штрафний. Ланг міг і покотити на Яремчука, який перспективно відкривався. Вирішив робити все сам – сейв голкіпера дає зрозуміти, що даремно.

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Добре відкривався форвард збірної України під передачу за спини. А ось прострілити з лівого краю в центр на зовсім вільного Ванакена не вдалося. Партнер морально підтримує Яремчука, дякуючи за спробу, хоча по суті Роман міг би зіграти точніше. Сент-Трюйден грає максимально просто. Воротар вибив, у центрі вдалося зачепитися і закинути на хід Хаяші. Японець не реалізував убивчий момент. На 26 хвилині Брюгге відкрив рахунок. Від контратаки суперника до свого випаду. Б'юкенен, який запам'ятався цікавими діями у складі Канади на ЧС-2022, прострілив з правого флангу, Яремчук готовий був замикати, але захисник зрізав у власні ворота.

Двічі поспіль 27-річний українець пробиває у захисників. У самому серці штрафного господарів спочатку головою, а потім і з лівої не зміг пройти блок. Метрів з 35 приклався Яремчук. Голкіпера цей шалений постріл ледь не здивував, непростим вийшов сейв. Закидання на екс-динамівця з глибини, падіння у боротьбі з оборонцем, недостатньо для пенальті. Аналогічно дає суддя боротися і в межах протилежного штрафного. Друга половина почалася з активного натиску господарів. Удар Бруно заблокували, а потім ще раз пропустили укол у межах власного штрафного. Міньйоле зупинив вихід сам на сам 36-річного Окадзакі, який у 2016-му ставав чемпіоном Англії у складі Лестера.

Закидання з лівого флангу на Яремчука, який знову своєчасно відкривається. Роман прийняв важкий м'яч, а потім ідеально скинув під удар Нільсену – данець схибив, змарнувавши всі зусилля. На 77 хвилині Сент-Трюйден доволі заслужено зрівняв. Міньйоле жахливо перехопив простріл з правого флангу, пустивши снаряд під рукою прямісінько на суперника. Брюгге продовжує пропускати удар за ударом. Пробачає Райц, який не підлаштувався під розстріл з меж воротарського. Дубль Бруно скасовує офсайд. Там ще VAR довго передивлявся епізод, адже м'яч міг полетіти до суперника від Жутгли, який замінив Яремчука на 81 хвилині. Якщо Сент-Трюйден награв на більш ніж 1 очікуваний гол, то xG Брюгге не перевалив і 0,2. Господарі просто розірвали іменитішого суперника своїми контратаками.

Паркер без перемог за перші 3 матчі на чолі команди Яремчука. Роман не витягує ношу лідера атаки, залишаючись без голів у серії з 5 поєдинків – Брюгге набрав у цей період лише 3 очки. Це перший чинний чемпіон Бельгії за понад 30 років, який не виграв у наступному сезоні аж 6 матчів поспіль. Від лідера відділяє мінус 19, до третього місця не вистачає 6 очок. Лише 1 бал переваги над групою Ліги конференцій, яка у другій частині сезону не боротиметься за золото та найкращі єврокубкові позиції. Бельгійські ЗМІ пишуть про паралізованого захисниками Яремчука і розлюченого конкурента українця (Жутгла отримав ще символічнішу кількість часу, ніж з Андерлехтом, але за 9 хвилин на полі створив удвічі більше моментів, ніж Роман). І хай менше за Сент-Трюйден пропускає лише лідер Генк, це нікого не обходить, бо далі команда Паркера ризикує скотитися ще більше, а чи є англієць відповідним кризовим менеджером, виникають серйозні сумніви.

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