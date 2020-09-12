У перенесеному фіналі Кубка Греції Олімпіакос мінімально здолав АЕК (0:1). Звіт про матч читайте на "Футбол 24".

Кубок Греції, фінал

АЕК – Олімпіакос – 0:1

Гол: Ранджеловіч, 10

Нереалізований пенальті: Ель-Арабі, 56 (О)

У вирішальному матчі Кубка Греції зустрілися АЕК і Олімпіакос. Дмитро Чигринський вийшов з перших хвилин у центрі оборони "чорно-жовтих" і провів на полі весь поєдинок.

Олімпіакос відкрив рахунок на 10-й хвилині, коли Ранджеловіч розстріляв дальній кут воріт з-під Сварнаса. Надалі пірейці мали ще кілька хороших нагод відзначитися, але Чигринський (раз) і голкіпер (тричі) врятували АЕК.

Сам АЕК непогано відповідав, створюючи моменти після стандартів. Подачами з кутових і штрафних партнери шукали в основному Чигринського, однак опоненти не пускали українця до м'яча. Дмитро лише раз акцентовано пробив у дебюті другого тайму. Окрім цього, він брав участь у побудові атак АЕКа з глибини, вирізаючи вертикальні передачі.

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"Чорно-жовті" претендували на два пенальті, але запрошений арбітр Бйорн Кюйперс залишився непохитним (хоча в одному з епізодів мав би поставити 11-метровий, або ж принаймні призначити небезпечний штрафний).

А вже в наступному епізоді суддя дав пенальті Олімпіакосу – максимально заслужений, Масураса грубо збили в штрафному майданчику. Ель-Арабі з точки пробив у ногу голкіперу та зберіг інтригу на кінцівку зустрічі. Однак АЕК так і не спромігся відігратися, а Олімпіакос був навіть ближчим до гола – оборона Чигринського грубо помилялася.

Фінальний свисток зафіксував мінімальну перемогу Олімпіакоса. Пірейці вперше за 5 років виграли Кубок Греції і оформили "золотий дубль" за підсумками минулого сезону. Чигринський залишився без трофея.