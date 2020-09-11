Ліга Жупіле, 5 тур

Ейпен – Гент – 2:1

Голи: Превляк, 35, Колс, 53 – Кумс, 63

Вилучення: Нгаду-Нгаджі, 74 (Г)

У минулому турі команда Ласло Болоні перервала серію з трьох поразок і сподівалася розпочати нову, успішну. Тренер "буйволів" вирішив обійтись без послуг українців – Яремчук не потрапив навіть до заявки, а Пластун і Безус сиділи в запасі.

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Гент дуже активно розпочав поєдинок, створивши дві прекрасні нагоди для взяття воріт. Дорш не зміг влучити у площину з передачі Кляйндінста, а прорив Чекветадзе завершився легким ударом в руки голкіперу. Ейпен поставився до своїх шансів відповідальніше – на 35 хвилині Превляк замкнув ідеальний простріл екс-гравця Барселони Адріано. Надії Гента на камбек стали ще меншими, коли Колс подвоїв перевагу гостей в дебюті другого тайму.

Капітан "буйволів" Кумс гарматою з-за меж штрафного майданчика відквитав один м'яч, але Нгаду-Нгаджі вирішив ускладнити завдання партнерам. Камерунець отримав пряму червону за ляпас і удар головою в суперника. Гент у меншості не спромігся на ще один вдалий випад, тому поїхав додому без жодного очка. Команда Болоні опустилася на 15 сходинку, а в разі перемоги конкурентів ризикує взагалі опинитися на дні турнірної таблиці за підсумками туру.

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