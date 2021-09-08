Собака "отличилась" голом со штрафного в матче – курьезное видео из Чили
Неординарный эпизод с участием четвероногого гостя случился во время любительского поединка за океаном.
Во время встречи в Чили на поле выбежала собака, но убирать ее никто не спешил.
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Более того, игроки в ее присутствии взялись выполнять штрафной удар, что завершилось курьезно. Мяч во время полета попал в четвероногого, дезориентировал голкипера и залетел в ворота. Публика на стадионе взорвалась смехом.
Стоит заметить, что видео собаки-"бомбардира" быстро стало вирусным не только в Чили, но и по всему миру.
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