Неординарный эпизод с участием четвероногого гостя случился во время любительского поединка за океаном.

Во время встречи в Чили на поле выбежала собака, но убирать ее никто не спешил.

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Более того, игроки в ее присутствии взялись выполнять штрафной удар, что завершилось курьезно. Мяч во время полета попал в четвероногого, дезориентировал голкипера и залетел в ворота. Публика на стадионе взорвалась смехом.

Стоит заметить, что видео собаки-"бомбардира" быстро стало вирусным не только в Чили, но и по всему миру.

This dog scoring from a free kick in Chile might be our favorite goal of the year



It even barks for the ball



(via @SnMiguelChillan)pic.twitter.com/FxCaSIAOyR — ESPN FC (@ESPNFC) September 6, 2021

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