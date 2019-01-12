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Снурніцин: Погодні умови не радують, але Шевчук каже, що потрібно потерпіти

19:22 4 Читать на русском
Снурніцин: Погодні умови не радують, але Шевчук каже, що потрібно потерпіти
Ігор Снурніцин / ФК Олімпік

Захисник Олімпіка Ігор Снурніцин розповів про тренування в зимових погодних умовах.

"Сьогодні добре попрацювали, отримали хороше навантаження на тренуванні. Чергуючи бігову роботу і роботу в тренажерному залі з ігровими вправами, тренер від нас вимагає дисципліни на полі, щоб ми швидко діяли з м'ячем. Трохи важко фізично входити в роботу, відчувається невелика крепатура, але через тиждень все вже буде добре.

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Погодні умови не радують, доводиться важко, але В'ячеслав Анатолійович говорить, що потрібно потерпіти. Просить не звертати увагу на погоду. Скоро нас чекає збір в Туреччині, де погодні умови вже не будуть заважати працювати над усіма компонентами гри", – цитує Снурніцина офіційний сайт Олімпіка.

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Теги
Ігор Снурніцин Ігор Снурніцин В'ячеслав Шевчук В'ячеслав Шевчук Олімпік Олімпік
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