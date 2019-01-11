Зимові новачки Динамо-2018: хто став лідером команди, а хто провалився

"Футбол 24" аналізує, як склалась кар'єра в Динамо гравців, які поповнили київський клуб рік тому.

Взимку 2018 року Динамо серйозно попрацювало на трансферному ринку. Склад киян поповнили одразу декілька новачків, серед яких був ряд серйозних імен: Руслан Ротань, Денис Бойко, Беньямін Вербіч, Артем Шабанов та Карлос Самбрано.

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"Футбол 24" з'ясував, хто ж із тодішніх новобранців зміг стати важливою ланкою у тактичному механізмі Олександра Хацкевича, а хто відверто провалився у Києві. До уваги не беремо гравців, які в той час повернулись у Динамо з оренди – Владислава Калітвінцева, Олександра Османа, Павла Лук'янчука, Дмитра Хльобаса та інших.

Беньямін Вербіч (Копенгаген, 4 млн євро)

Словенський півзахисник Копенгагена практично з ходу став одним з лідерів Динамо. Оскільки Вербіч був заграний у Лізі Європи, хавбек у минулому сезоні виходив на поле виключно в матчах чемпіонату та Кубка України, у яких виглядав доволі впевнено, як для новачка. 14 поєдинків та 5 голів – доволі непоганий доробок. При цьому варто відзначити важливі голи словенця у ворота Шахтаря та Зорі.

В сезоні 2018/19 Вербіч не збавив обертів. Словенець вже провів 26 поєдинків у всіх турнірах та зумів відзначитись 9-ма забитими м'ячами. Після того, як Динамо залишилось, по суті, без нападників через травму Бєсєдіна, саме Беньямін доволі успішно закривав позицію центрфорварда.

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Вербіч виділяється не лише безпосередньо на футбольному полі – "динамівець" регулярно зустрічається з вболівальниками та постійно спілкується з представниками ЗМІ. Чудовий приклад і для багатьох вітчизняних футболістів. Словом, трансфер Вербіча – однозначний плюс для Динамо.

Успішні виступи Вербіча в Україні оцінили і на його батьківщині – саме Беньямін став новим капітаном національної команди Словенії.

Артем Шабанов (Олімпік, вільний агент)

Динамо шукало центрального захисника, позаяк вже тоді було зрозуміло, що кар'єра Євгена Хачеріді у Києві підходить до кінця. Вибір киян впав на центрбека Олімпіка Артема Шабанова. Як пізніше зазначив президент "олімпійців" Владислав Гельзін, Шабанов дістався киянам безкоштовно. Лише після перепродажу футболіста в інший клуб Олімпік отримає певний відсоток від суми угоди.

Кар'єра 26-річного захисника у Києві наразі складається не найкраще. Шабанов не отримує регулярної ігрової практики, провівши за рік 18 поєдинків, більшість з яких – у минулому сезоні.

Для гравця ротації Шабанов – доречний виконавець у нинішньому Динамо, а от до рівня основного складу все ж не дотягує. Враховуючи, що Артем дістався киянам безкоштовно, то можна вважати цей трансфер певною мірою позитивним.

Руслань Ротань (Славія Прага, вільний агент)

Ротань влітку 2017 року покинув Україну, підписавши контракт з празькою Славією. Проте в статусі легіонера колишній капітан Дніпра пробув недовго, адже вже через півроку підписав контракт з Динамо.

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Втім, екс-капітан збірної України затримався у Динамо ненадовго. У складі "біло-синіх" Ротань провів 10 поєдинків у всіх турнірах сезону 2017/18. У останньому матчі чемпіонату проти Шахтаря півзахисник навіть не потрапив до заявки на поєдинок, а по завершенні сезону покинув клуб. Пізніше Ротань увійшов у тренерський штаб В'ячеслава Шевчука в Олімпіку, а нещодавно очолив молодіжну збірну України.

При всій повазі до Динамо та Ротаня, сенс цього трансферу досі зрозуміти важко. Хіба що для передавання досвіду молодим футболістам, яких чимало у складі першої команди "біло-синіх".

Денис Бойко (Бешикташ, оренда. Підписав повноцінний контракт влітку 2018 року)

Динамо все ж повернуло свого вихованця в Україну після невдалих вояжів голкіпера в Туреччину та Іспанію. Враховуючи відсутність серйозної конкуренції (Максим Коваль поїхав у оренду спочатку в Депортіво, а потім в Аль-Фатех, та наявність у першій команді лише Рудька та Бущана), не дивно, що саме Денис став основним воротарем киян.

18 матчів у минулому та 28 у поточному сезоні – лише одного разу у поточній кампанії Бойко поступився своїм місцем у воротах Георгію Бущану. Нестабільність Дениса нікуди не поділася, він може видати як суперматч, так і привезти гол на рівному місці. Проте на сьогоднішній день саме Бойко – однозначно перший номер Динамо.

Сума трансферу Бойка досі невідома, проте наразі перехід голкіпера збірної України виглядає доволі виправданим.

Карлос Самбрано (Рубін, вільний агент)

Перуанський захисник – головний трансферний провал Динамо минулої зими. Центрбек зі складним характером так і не зіграв у Києві жодного офіційного матчу, а влітку на правах оренди перебрався у Базель. Цікаво, що у складі швейцарського клубу перуанець вперше вийшов на поле лише у грудні.

Саме через подібні трансфери менеджмент Динамо і зазнає регулярної критики. Для чого було підписувати відверто проблемного Самбрано, та ще й з контрактом до кінця 2021 року – ймовірно, не знають навіть у Києві.

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