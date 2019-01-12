Шевчук озвучив критерії, за якими Олімпік комплектує команду

Головний тренер Олімпіка В'ячеслав Шевчук розповів про особливості комплектації складу команди.

"Футбол зараз силовий і контактний, тому наші футболісти повинні бути фізично сильні, для мене це важливо.

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З молодіжного складу є дві людини. Це Тищенко, а також молодий голкіпер. Будемо дивитися, як вони себе проявлять. Плюс запросили на перегляд кілька іноземних гравців, а також молодих футболістів з інших команд.

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Зараз в команді шість-сім гравців на перегляді. До початку турецького збору необхідно визначитися, хто нам підійде", – сказав Шевчук в ефірі телеканалу "Футбол 1".