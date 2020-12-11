Президент Румунії, комедійний актор та шоумен – Белуце роздав неочікувані ролі гравцям Динамо
Півзахисник Динамо Тудор Белуце поділився думками щодо гравців "біло-синіх".
"Хто найстильніший? У багатьох непоганий стиль в одязі. З того, що я бачив, це Бущан. Це моя особиста думка. Не знаю, маю я рацію чи ні.
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Найзабавніший? Гармаш. Це було просто. Без сумнівів. На другому місці Цітаішвілі – він забавний і з хорошим почуттям гумору.
Найбільш загадковий? Попов. Не знаю чому, але він весь час ходить серйозний, рідко сміється. Не хочу сказати, що це погано чи дивно, але він точно найсерйозніший в колективі. У мене з ним гарні відносини. Він класний хлопець.
Кого б покликав з собою на розбірки? Попова. Однозначно. 100%. На будь-які бійки потрібно кликати його. На безлюдний острів взяв би Де Пену. Ми з ним добре ладнаємо, почали дружити, мені з ним легко.
Хто б міг стати класним комедійним актором? Бущан. В нього добре почуття гумору. Він часто жартує з серйозним обличчям. Хто б став класним шоуменом? Вербіч. А ні, Жерсон Родрігес. Він був би зіркою.
Кого з гравців Динамо хотів би бачити президентом своєї країни (Румунії – прим.)? Сидорчука. Він досвідчений, харизматичний і талановитий лідер", – сказав Белуце у коментарі SportArenaTV.
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