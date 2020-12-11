"Хто найстильніший? У багатьох непоганий стиль в одязі. З того, що я бачив, це Бущан. Це моя особиста думка. Не знаю, маю я рацію чи ні.

Белуце не виключає можливості залишитись в Динамо по завершенні сезону

Найзабавніший? Гармаш. Це було просто. Без сумнівів. На другому місці Цітаішвілі – він забавний і з хорошим почуттям гумору.

Найбільш загадковий? Попов. Не знаю чому, але він весь час ходить серйозний, рідко сміється. Не хочу сказати, що це погано чи дивно, але він точно найсерйозніший в колективі. У мене з ним гарні відносини. Він класний хлопець.

Кого б покликав з собою на розбірки? Попова. Однозначно. 100%. На будь-які бійки потрібно кликати його. На безлюдний острів взяв би Де Пену. Ми з ним добре ладнаємо, почали дружити, мені з ним легко.

Хто б міг стати класним комедійним актором? Бущан. В нього добре почуття гумору. Він часто жартує з серйозним обличчям. Хто б став класним шоуменом? Вербіч. А ні, Жерсон Родрігес. Він був би зіркою.

Кого з гравців Динамо хотів би бачити президентом своєї країни (Румунії – прим.)? Сидорчука. Він досвідчений, харизматичний і талановитий лідер", – сказав Белуце у коментарі SportArenaTV.

Клейтон відзначився дебютним голом за Динамо U-21 – Шабанов та Белуце теж посприяли погрому Маріуполя