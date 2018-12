Смоллінг продовжив контракт з Манчестер Юнайтед

Манчестер Юнайтед продовжує підписувати нові угоди зі своїми захисниками.

Захисник Манчестер Юнайтед Кріс Смоллінг підписав нову угоду з "червоними дияволами", повідомляє офіційний сайт клубу.

Смоллінг залишиться на Олд Траффорд як мінімуим до літа 2022 року. Також в новому контракті прописана можливість продовження його ще на рік. Нагадаємо, раніше Манчестер Юнайтед підписав новий контракт з Люком Шоу.

Смоллінг перейшов у Манчестер Юнайтед у 2010 році. Захисник провів за "червоних дияволів" 307 матчів, у яких забив 18 голів.

We are delighted to announce @ChrisSmalling has signed a new #MUFC contract.



Congrats, Chris! pic.twitter.com/iKFK32ep84