toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Англія
ДИНАМО МАНЧЕСТЕР СІТІ - ЕВЕРТОН ТОРІНО - ЮВЕНТУС РЕАЛ МАДРИД - РАЙО ВАЛЬЄКАНО РУСЛАН МАЛІНОВСЬКИЙ

Смоллінг продовжив контракт з Манчестер Юнайтед

21:26 65 Читать на русском
Смоллінг продовжив контракт з Манчестер Юнайтед
Смоллінг продовжив контракт з Манчестер Юнайтед / МЮ

Манчестер Юнайтед продовжує підписувати нові угоди зі своїми захисниками.

Захисник Манчестер Юнайтед Кріс Смоллінг підписав нову угоду з "червоними дияволами", повідомляє офіційний сайт клубу.

Смоллінг у свій день народження годував безхатьків

Смоллінг залишиться на Олд Траффорд як мінімуим до літа 2022 року. Також в новому контракті прописана можливість продовження його ще на рік. Нагадаємо, раніше Манчестер Юнайтед підписав новий контракт з Люком Шоу.

Фред спричинив конфлікт Моурінью з гравцями Манчестер Юнайтед

Смоллінг перейшов у Манчестер Юнайтед у 2010 році. Захисник провів за "червоних дияволів" 307 матчів, у яких забив 18 голів.

Теги
Англія Кріс Смоллінг Кріс Смоллінг Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
19
год
:
31
хв
Ліверпуль
18:00
Манчестер Юнайтед
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук