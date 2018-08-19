Смалійчук: Якщо Карпати не потраплять у єврокубки, то я готовий піти з клубу

Віце-президент Карпат Олег Смалійчук розповів що для нього означають "зелені леви" та сказав, що візьме на себе відповідальність, якщо команда не вийде у єврокубки.

"Якщо ми не потрапимо в єврокубки, то я готовий брати відповідальність на себе і піти з клубу. Я не тримаюся за місце і не боюся піти. Зрозумійте мене – це непроста робота, в мене серйозні цілі.

Я міг би взяти орендованих гравців і вже минулого року вийти в єврокубки. Але де гарантії, що їх би не забрали влітку? Ну так, я ходив би зараз героєм у Львові, але яка перспектива, яка ціль?

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Я пишаюся тим, що в мене на грудях лев. Я хочу бути левом і не бачу в Україні жодного іншого клубу, з яким зможу працювати. Коли піду з Карпат, то піду з українського футболу. Жоден інший проект в Україні мене більше не цікавить", – цитує Олега Смалійчука Tribuna.com.