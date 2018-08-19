Смалийчук: Если Карпаты не попадут в еврокубки, то я готов уйти из клуба

Вице-президент Карпат Олег Смалийчук рассказал, что для него значат "зеленые львы" и сказал, что возьмет на себя ответственность, если команда не выйдет в еврокубки.

"Если мы не попадем в еврокубки, то я готов брать ответственность на себя и уйти из клуба. Я не держусь за место и не боюсь уйти. Поймите меня – это непростая работа, у меня серьезные цели.

Я мог бы взять арендованных игроков и уже в прошлом году выйти в еврокубки. Но где гарантии, что их бы не забрали летом? Ну да, я ходил бы сейчас героем во Львове, но какая перспектива, какая цель?

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Я горжусь тем, что у меня на груди лев. Я хочу быть львом и не вижу в Украине ни одного другого клуба, с которым смогу работать. Когда уйду из Карпат, то уйду и с украинского футбола. Ни один другой проект в Украине меня больше не интересует", – цитирует Олега Смалийчука Tribuna.com.