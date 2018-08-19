Смалійчук: Я не звільняв Бойчишина з Карпат

Віце-президент Карпат Олег Смалійчук розповів про звільнення з посади головного тренера Бойчишина та призначення Мораіша.

"Я не звільняв Бойчишина з Карпат. Я відсторонив його від роботи з першою командою, але це не означає, що він перестав працювати на благо клубу. Олег Іванович – професіонал і сподіваюся, він продовжить і надалі приносити користь "зелено-білим".

Те, що на старті сезону сталося у плані гри і результатів, це не тільки його вина – це також вина моя і всієї команди. Якщо Бойчишин прийме мою пропозицію, то отримає керівну посаду з великим об’ємом відповідальності.

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Мораіш – це не спонтанне чи імпульсивне, а виважене і стратегічне рішення. Я знаю його багато років та у його досвіді чи успішності не сумніваюся. Мені відомо, з якими топовими гравцями він знаходив спільну мову, як поводиться в роздягальні. Також нам був необхідний був тренер-поліглот. Який зможе знайти спільну мову з командою", – цитує Смалійчука tribuna.com.