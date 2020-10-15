"Напевно, я десь розумію Мирона Богдановича. Це шанована людина у Львові і взагалі в українському футболі. Я десь розумію його переживання, він багато років життя присвятив львівському футболу. Єдине не розумію – він більше переживає за Карпати, чи за свою репутацію.

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Ви подивіться послужний список клубів, в яких працював Мирон Богданович. Де ці клуби зараз? Навіть Анжи не в найкращій ситуації. Це, звичайно, лірика, але я б хотів заспокоїти Мирона Богдановича – все буде добре з Карпатами. З іншого боку, я радий, що Маркевич і Рух встиг потренувати.

З Карпатами відбувається процес змін, які я анонсував на початку. Нічого не відбувається не за планом. Є нюанси, є питання, якими ми займаємося, є проблеми, які потрібно вирішувати. Ми це вирішуємо. Не думаю, що все буде набагато довше, ніж я обіцяв. Але і люди повинні розуміти, що клуб, який тонув останнє десятиліття, навіть фізично неможливо витягнути в еліту за пару місяців, це тривалий процес.

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Карпати все ще могли виступати в УПЛ? Могли, чи не могли – це вже лірика. Я зробив те, за що у Львові на себе жодна людина не взяла би відповідальність. Я не шкодую про те, що зробив. Якби я колись мав якісь політичні амбіції або пов'язував своє майбутнє з політикою, то мене би більше турбували думки людей і шанованих у Львові футбольних функціонерів.

Але на сьогодні я хочу бути максимально далекий від популізму і займатися улюбленою справою. Ми мріємо про сильні Карпати. Неважливо, де Карпати будуть в наступному сезоні. Важливо, де вони будуть через 5-10-20 років і коли нас не стане", – поділився Смалійчук у програмі Бомбардир.

Зазначимо, що Маркевич за свою тренерську кар'ру працював у луцькому Торпедо, Поділлі, Карпатах, Волині, запорізькому Металурзі, Анжи, Металісті та Дніпрі. Лише Карпати, Волинь, Поділля та Анжи продовжують своє існування, тоді як інші клуби були ліквідовані.

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