"Він нудьгує у Греції", – Маркевич назвав головного винуватця безладу у Карпатах

Мирон Маркевич обурений ситуацією у львівському клубі, але не спішить звинувачувати у всьому нового співвласника Карпат Олега Смалійчука.

"Олег Смалійчук виконує вказівки. Це всі розуміють. Іще раз повторюю: не робіть цирк із львівського футболу! Я маю на увазі Карпати. Це історія, значна аудиторія, яка любить, любила і любитиме Карпати. Справжні Карпати, а не у підворітні намалювали емблему й хочуть нам це втулити.

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Це свого роду кінокомедія, яку придумало керівництво Карпат. Про це навіть смішно говорити. Я не підтримую таких кроків. Є тільки ФК Карпати зі старою емблемою.

У принципі, Смалійчук тут нічого не вирішує. Вирішує Петро Димінський, який, вочевидь, нудьгує в Греції. Команду вже знищили як таку. Ще хочуть знищити емблему, назву. Я категорично проти таких дій! Упевнений, що вся футбольна спільнота теж проти. Тут немає про що говорити", – цитує Маркевича офіційний сайт Львівської Асоціації футболу.

Нагадаємо, Карпати у сезоні 2020/21 будуть виступати в Другій лізі.

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