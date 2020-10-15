"Наверное, я где-то понимаю Мирона Богдановича. Это уважаемый человек во Львове и вообще в украинском футболе. Я где-то понимаю его переживания, он много лет жизни посвятил львовскому футболу. Единственное не понимаю – он больше переживает за Карпаты, или за свою репутацию.

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Вы посмотрите послужной список клубов, в которых работал Мирон Богданович. Где эти клубы сейчас? Даже Анжи не в лучшей ситуации. Это, конечно, лирика, но я бы хотел успокоить Мирона Богдановича – все будет хорошо с Карпатами. С другой стороны, я рад, что Маркевич и Рух успел потренировать.

С Карпатами происходит процесс изменений, которые я анонсировал в начале. Ничего не происходит не по плану. Есть нюансы, есть вопросы, которыми мы занимаемся, есть проблемы, которые нужно решать. Мы это решаем. Не думаю, что все будет намного дольше, чем я обещал. Но и люди должны понимать, что клуб, который тонул последнее десятилетие, даже физически невозможно вытянуть в элиту за пару месяцев, это длительный процесс.

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Карпаты все ещё могли играть в УПЛ? Могли или не могли – это уже лирика. Я сделал то, за что во Львове на себя ни один человек не взял бы ответственность. Я не жалею о том, что сделал. Если бы я когда-то имел какие-то политические амбиции или связывал свое будущее с политикой, то меня бы больше беспокоили мысли людей и уважаемых во Львове футбольных функционеров.

Но на сегодня я хочу быть максимально далек от популизма и заниматься любимым делом. Мы мечтаем о сильных Карпатах. Неважно, где Карпаты будут в следующем сезоне. Важно, где они будут через 5-10-20 лет и когда нас не станет", – поделился Смалийчук в программе Бомбардир.

Отметим, что Маркевич за свою тренерскую карьеру, работал в луцком Торпедо, Подолье, Карпатах, Волыни, запорожском Металлурге, Анжи, Металлисте и Днепре. Только Карпаты, Волынь, Подолье и Анжи продолжают свое существование, тогда как другие клубы были ликвидированы.

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