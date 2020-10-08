Як відомо, "зелено-білі" були виключені з УПЛ та розпочали сезон 2020/21 у Другій лізі. Проте і там справи в оновлених Карпат йдуть невдало – лише одна перемога в 4-х матчах чемпіонату та 12 місце в таблиці Групи А. А ще був виліт з Кубка України в першому ж раунді – поразка від Епіцентру з рахунком 0:4.

Виявляється, це ще не всі проблеми для львівського клубу та його прихильників. Сергій Болотніков, який нещодавно працевлаштувався в Карпатах на посаді директора зі стратегічного розвитку, озвучив не надто веселі перспективи для "левів".

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"Нинішній клуб КПФ Карпати був приречений і йшов на дно весь минулий сезон. Один інвестор взагалі ніколи не цікавився життям клубу, а інший просто перестав його фінансувати. При цьому вони щось не поділили між собою і явно ставили палки в колеса один одному. В таких умовах смерть Карпат була лише питанням часу. Так виглядає плата за олігархічний футбол.

Смалійчук вчинив максимально раціонально, можливо, навіть занадто. Нема змісту акцентувати зусилля, час і гроші на клубі, який неможливо врятувати. Через борги Карпати не пройшли б атестацію, навіть якби якимось дивом залишились в УПЛ по спортивному принципу. Краще витрачати ресурси на переродження, ніж на пафосні похорони. Влітку Смалійчук кілька тижнів намагався зустрітись з Коломойським, але цього так і не сталося. Ми не знаємо, чого саме він хоче і чи хоче взагалі хоч шось. А без цієї розмови врятувати клуб неможливо – ми не можемо зробити жодної важливої реформи без затвердження іншого співвласника, навіть зайвий автобус продати, наприклад.

Але, як мінімум цей сезон, КПФ Карпати ще житимуть. По-перше, тому, що мізерні шанси зберегти саме цю юридичну особу ще залишаються. По-друге, у нас немає ані бажання, ані можливості витрачати мільйони доларів. Існуючий клуб – наш головний актив. Це контракти гравців, борги інших клубів перед нами, бренд для спонсорів, стадіон, майно і т.д. Тому ми зберегли професіональний статус клубу і заявились в Другу лігу.

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Перезапустити Карпати можна було двома способами. Перший, вже звичний для нашого футболу, – створити клуб з нуля, щось типу Карпати-1963, забити на борги і стартувати з аматорів, якщо "порішати питання" з потрібними людьми. Цей варіант нам категорично не підходив. Ми не хочемо брати участь в фінансових махінаціях і не збираємось продавати душу дияволу. А найголовніше, починати з аматорів – це критична втрата часу. Повноцінно заробляти на життя і розвиток клубу можна лише в УПЛ – ми мусимо потрапити туди усіма законними способами якомога швидше.

Тому ми обрали другий спосіб – створювати оновлені Карпати на базі існуючого клубу Другої ліги і добровільно закривати старі борги КПФ. Перемовини велись і з Карпатами Галич, і з Калушем, які не витягували професіональний рівень самостійно. Для обєднання з ними необхідно було змінити місце реєстрації цього клубу на Львів і стати членом Львівської асоціації футболу. Але ЛАФ не підтримала таку ідею.

Наразі Карпати Галич – це Карпати Галич. Там є свій власник-президент, своя команда, яка грає в Бурштині. Але вже кілька років це партнерський клуб львівських Карпат. Тому ми і зараз допомагаємо їм, чим можемо – на комерційній основі. Не виключено, що в наступному сезоні ми об'єднаємося з ними, щоб створити оновлені Карпати Львів. Хоча можливі й інші варіанти", – написав Болотніков у Facebook.

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