У четвер, 16 листопада, стартував 9-й тур кваліфікації на чемпіонат Європи-2024. Рахунки і огляд матчів у групах G та J читайте на "Футбол 24".

Євро-2024, кваліфікація, 9-й тур

Група J

Ліхтенштейн – Португалія – 0:2

Голи: Роналду, 47, Канселу, 57

Словаччина – Ісландія – 4:2

Голи: Куцка, 30, Дуда, 37 (пен), Гараслін, 47, 55 – Оскарссон, 17, Гудйонсен, 74

Люксембург – Боснія і Герцеговина – 4:1

Голи: Олесен, 6, Жерсон, 29 (пен), 90+5, Мартінс Перейра, 55 – Гойковіч, 90+4

Група G

Чорногорія – Литва – 2:0

Голи: Куч, 3, Йоветіч, 48

Португалія вже гарантувала собі перше місце групи J, але у команди Роберто Мартінеса ще була мотивація на останні матчі кваліфікації. Вперше у своїй історії португальці можуть пройти відбір, вигравши всі поєдинки. Для збереження шансів на оформлення рекорду Роналду і компанії потрібно було обігрувати скромний Ліхтенштейн.

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Аутсайдер, який у попередніх 8-ми матчах пропустив 25 голів, створив міні-сенсацію, втримавши 0:0 після першого тайму. Найефектніший момент вже перед свистком на перерву мав Роналду, але удар Кріштіану в падінні через себе був неточним.

На старті другого тайму форвард Аль-Насра влучив у стійку. Але вже на 47-й хвилині Роналду оновив світовий рекорд, забивши 128-й гол за збірну. Влучний удар лівою під поперечину. Ще за 10 хвилин Канселу зняв усі питання про переможця. Після помилки кіпера захисник Барселони з гострого кута вразив ворота. Був ще гол Рамуша, який скасував VAR. 0:2 – Португалія набрала 27 очок і в наступному матчі з Ісландією може оформити рекорд.

На друге місце групи J претендували Словаччина і Люксембург (16 і 11 балів відповідно перед стартом туру). Словакам достатньо було не програти вдома Ісландії, адже вони мали перевагу над Люксембургом в особистих зустрічах (0:0, 1:0).

Ісландія забила першою, але словаки вели в рахунку ще до перерви – Куцка і Дуда відзначились у відповідь. У другому таймі Гараслін оформив дубль і зняв усі питання. Словаччина їде на чемпіонат Європи!

Люксембург ще в першому таймі забив двічі у ворота Боснії і Герцеговини. Один із голів в активі Жерсона Родрігеша – нападник, який досі належить Динамо, реалізував пенальті. Все завершилося з рахунком 4:1, а Жерсон на останніх секундах забив ще один гол класним ударом у ближній кут. Люксембург фінішує третім і спробує здобути путівку через плей-офф Ліги націй.

Одну путівку на Євро від групи G вже забрала Угорщина. На другу ще зберігала шанси Чорногорія, якій потрібно було обов'язково обігрувати Литву. Вже на 3-й хвилині господарі повели в рахунку, а в другому таймі Йоветіч закріпив перевагу балканців. 2:0.

Все вирішиться в останньому турі. Чорногорія, у якої 11 очок, на виїзді зіграє з Угорщиною. Сербія (13 балів) прийме Болгарію. В особистих матчах перевагу мають серби, яким для путівки на Євро достатньо не програти.

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