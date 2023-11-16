В четверг, 16 ноября, стартовал 9-й тур квалификации на чемпионат Европы-2024. Счета и обзор матчей в группах G и J читайте на "Футбол 24".

Евро-2024, квалификация, 9-й тур

Группа J

Лихтенштейн – Португалия – 0:2

Голы: Роналду, 47, Канселу, 57

Словакия – Исландия – 4:2

Голы: Куцка, 30, Дуда, 37 (пен), Гараслин, 47, 55 – Оскарссон, 17, Гудйонсен, 74

Люксембург – Босния и Герцеговина – 4:1

Голы: Олесен, 6, Жерсон, 29 (пен), 90+5, Мартинс Перейра, 55 – Гойкович, 90+4

Группа G

Черногория – Литва – 2:0

Голы: Куч, 3, Йоветич, 48

Португалия уже гарантировала себе первое место группы J. Но у команды Роберто Мартинеса еще была мотивация на последние матчи квалификации. Впервые в истории португальцы могут пройти отбор, выиграв все поединки. Для сохранения шансов на оформление рекорда Роналду и компании нужно было обыгрывать скромный Лихтенштейн.

Евро-2024: автогол на 90+7 принес Венгрии путевку, Ямал снова феерит за Испанию, дубль Хвичи не помог Грузии

Аутсайдер, который в предыдущих 8-ми матчах пропустил 25 голов, создал мини-сенсацию, удержав 0:0 после первого тайма. Самый эффектный момент уже перед свистком на перерыв имел Роналду, но удар Криштиану в падении через себя был неточным.

На старте второго тайма форвард Аль-Насра попал в штангу. Но уже на 47-й минуте Роналду обновил мировой рекорд, забив 128-й гол за сборную. Точный удар левой под перекладину. Еще через 10 минут Канселу снял все вопросы о победителе. После ошибки кипера защитник Барселоны с острого угла поразил ворота. Был еще гол Рамуша, который отменил VAR. 0:2 – Португалия набрала 27 очков и в следующем матче с Исландией может оформить рекорд.

На второе место группы J претендовали Словакия и Люксембург (16 и 11 баллов соответственно перед стартом тура). Словакам достаточно было не проиграть дома Исландии, ведь у них было преимущество над Люксембургом в личных встречах (0:0, 1:0).

Исландия забила первой, но словаки повели в счете еще до перерыва – Куцка и Дуда отличились в ответ. Во втором тайме Гараслин оформил дубль и снял все вопросы. Словакия едет мна чемпионат Европы!

Люксембург еще в первом тайме забил дважды в ворота Боснии и Герцеговины. Один из голов в активе Жерсона Родригеша – нападающий, до сих пор принадлежащий Динамо, реализовал пенальти. Все завершилось со счётом 4:1, а Жерсон на последних секундах забил еще один гол классным ударом в ближний угол. Люксембург финиширует третьим и попытается завоевать путевку через плей-офф Лиги наций.

Одну путевку на Евро от группы G уже забрала Венгрию.На вторую еще сохраняла шансы Черногория, которой нужно было обязательно обыгрывать Литву. Уже на 3-й минуте хозяева повели в счете, а во втором тайме Йоветич закрепил преимущество балканцев. 2:0.

Всё решится в последнем туре. Черногория, у которой 11 очков, на выезде сыграет с Венгрией. Сербия (13 баллов) примет Болгарию. В личных матчах преимущество у сербов, которым для путевки на Евро достаточно не проиграть.

Украина обыграла Лехию в секретном спарринге перед Италией – дебютные голы принесли победу команде Реброва