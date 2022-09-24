"Враження, мабуть, не з найкращих, тому що поразка трохи нелогічна, але водночас головне, що є другий матч. Ми сьогодні програли поєдинок, але не програли бій. 27 вересня наступний матч, який ми повинні провести краще передусім психологічно. Я розумію наших молодих гравців, в яких горять очі, однак через ці нерви в нас траплялися помилки, яких у їхньому виконанні я не бачив за весь відбірковий турнір.

Наробили сьогодні достатньо помилок. У нас є час, аби підготуватися, відновитися, обов’язково розібрати цей матч, щоб стати кращими й 27-го вересня показати результат, який виведе нас на Євро. Психологічно важко пропускати на початку першого й другого таймів. Якщо брати перший гол, то, мабуть, це логіка помилок, яких хлопці не зроблять в 10-ти випадках із 10-ти, так не можна помилятися.

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Щодо другого гола, то, думаю, усе-таки арбітр повинен ставитися до нас із повагою. Це чистий фол, він знаходився поряд із м'ячем… Не хочеться зараз виправдовуватися, адже напомилялися ми достатньо, проте хочеться до себе іншого ставлення. Ми й так як країна терпимо багато чого недоброго, щоб на цьому тлі ще й реагувати на помилки арбітра.

Але нічого, рухаємося далі. Наступний матч буде іншим, команда в нас буде інша, зліша. Єдине, на чому словаки могли сьогодні взяти гору, — на характері. Так і сталося. Вони дуже прагнули цієї звитяги. Якщо згадувати минулорічну товариську гру зі Словаччиною, то теперішній поєдинок відрізнявся, тому що було дуже велике психологічне навантаження. Минулого року були збори, на обидві команди не тиснув результат. Сьогодні ж результат мав першочергове значення.

Штучне покриття в Жиліні? Це хитрощі словаків, на яких вони зіграли. Вони знали, що в нас у чемпіонаті ніхто не грає на таких полях. Це така собі пастка, в яку ми сьогодні потрапили. Це дуже шкодить гравцям, травматизм… Мабуть, до цього трохи інакше треба ставитися, тим паче що зараз тільки вересень. Гадаю, у Словаччині знайдеться два-три поля, де можна провести поєдинок.

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Зараз нам передусім треба відновити гравців як фізично, так і психологічно, спокійно розібрати матч. 27 вересня ми повинні вийти іншою командою, упевненою в результаті, який дозволить нам пройти далі, а це тільки перемога. Треба обов’язково проаналізувати помилки, поговорити з гравцями. Сьогодні ми трішки нервували, що впадало в очі. На 27-е число ми повинні ці нерви прибрати. Прийде матч, ми будемо відштовхуватися від тих виконавців, які будуть. Дай Боже, щоб не було серйозних пошкоджень, поки що ніхто не скаржився. Хто перебуватиме в кращому стані, той і гратиме.

Щодо поведінки гравців Словаччини, то на полі був рефері, який повинен розбиратися з провокаціями. Я не хочу виправдовувати Вівчаренка, який отримав третю жовту картку. Це емоції, у нас із ним буде серйозна розмова. Але провокація від словацького футболіста мала місце. Сьогодні арбітр, чесно кажучи, нас незлюбив. Проте це футбол, сподіваюся, у наступному матчі буде краще.

Чому не зіграв Ярмолюк? Він у нас давно не був, зараз тренується. Подивимося перед матчем-відповіддю, усе може бути. Ми зараз їдемо в готель на вечерю, збираємося й вирушаємо в дорогу. Добре, що Бельсько-Бяла розташована недалеко, за 100 км. Ми повертаємося, ночуємо, відновлюємося, а із завтрашнього вечора починаємо готуватися до другого поєдинку", – наводить слова Ротаня офіційний сайт УАФ.

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