"Впечатление, пожалуй, не из лучших, потому что поражение немного нелогично, но в то же время главное, что есть второй матч. Мы сегодня проиграли поединок, но не проиграли сражение. 27 сентября следующий матч, который мы должны провести лучше, прежде всего, психологически. Я понимаю наших молодых игроков, у которых горят глаза, однако из-за этих нервов у нас случались ошибки, которых в их исполнении я не видел за весь отборочный турнир.

Наделали сегодня достаточно ошибок. У нас есть время, чтобы подготовиться, восстановиться, обязательно разобрать этот матч, чтобы стать лучше и 27 сентября показать результат, который выведет нас на Евро. Психологически тяжело пропускать в начале первого и второго таймов. Если брать первый гол, то, пожалуй, это логика ошибок, которых ребята не сделают в 10 случаях из 10, так нельзя ошибаться.

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Что касается второго гола, то, думаю, все-таки арбитр должен относиться к нам с уважением. Это чистый фол, он находился рядом с мячом… Не хочется сейчас оправдываться, ведь мы ошибались достаточно, однако хочется к себе другого отношения. Мы и так как страна терпим многое нехорошее, чтобы на этом фоне еще и реагировать на ошибки арбитра.

Но ничего, двигаемся дальше. Следующий матч будет другим, команда у нас будет другая, злее. Единственное, на чем словаки могли сегодня превзойти, — на характере. Так и вышло. Они очень стремились к этой победе. Если вспоминать прошлогоднюю товарищескую игру со Словакией, то нынешний поединок отличался, потому что была очень большая психологическая нагрузка. В прошлом году были сборы, на обе команды не давил результат. Сегодня же результат имел первостепенное значение.

Искусственное покрытие в Жилине? Это уловки словаков, на которых они сыграли. Они знали, что у нас в чемпионате никто не играет на таких полях. Это этакая ловушка, в которую мы сегодня попали. Это очень вредит игрокам, травматизму… Наверное, к этому немного иначе надо относиться, тем более что сейчас только сентябрь. Думаю, в Словакии найдется два-три поля, где можно провести поединок.

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Сейчас нам прежде нужно восстановить игроков как физически, так и психологически, спокойно разобрать матч. 27 сентября мы должны выйти другой командой, уверенной в результате, которая позволит нам пройти дальше, а это только победа. Надо обязательно проанализировать ошибки, поговорить с игроками. Сегодня мы немного нервничали, что бросалось в глаза. На 27-е число мы должны эти нервы убрать. Придет матч, мы будем отталкиваться от исполнителей, которые будут. Дай Бог, чтобы не было серьезных повреждений, пока никто не жаловался. Кто будет в лучшем состоянии, тот и будет играть.

Что касается поведения игроков Словакии, то на поле был рефери, который должен разбираться с провокациями. Я не хочу оправдывать Овчаренко, получившего третью желтую карточку. Это эмоции, у нас с ним будет серьезный разговор. Но провокация от словацкого футболиста имела место. Сегодня арбитр, честно говоря, нас невзлюбил. Однако этот футбол, надеюсь, в следующем матче будет лучше.

Почему не сыграл Ярмолюк? Он у нас давно не был, сейчас тренируется. Посмотрим перед ответным матчем, все может быть. Мы сейчас едем в гостиницу на ужин, собираемся и отправляемся в путь. Хорошо, что Бельско-Бяла расположена недалеко, в 100 км. Мы возвращаемся, ночуем, восстанавливаемся, а с завтрашнего вечера начинаем готовиться ко второму поединку", – приводит слова Ротаня официальный сайт УАФ.

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