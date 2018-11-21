"Словаччина – хороше відро холодної води", – Вацко підбив підсумки року для збірної України

Футбольний експерт та коментатор Віктор Вацко оцінив виступи збірної України за поточний рік, зокрема у Лізі націй.

"Я хочу сподіватися, що висновки з цього року будуть зроблені правильні, що ніхто не буде жити ейфорією від трьох поспіль перемог в Лізі Націй.

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Мені здається, що ми дуже недооцінюємо 1:4 від збірної Словаччини. На мою думку, це дуже хороше відро холодної води для майбутнього нашої збірної в кваліфікації Євро-2020.

Звичайно, я чекаю, що тренерський штаб стримає слово, дане Андрієм Шевченком, і збірна України вийде на Євро-2020", – сказав Вацко в ефірі ТК Футбол 1.

Нагадаємо, в останньому спарингу збірна України розписала безгольову нічию у матчі проти Туреччини.

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