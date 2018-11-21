Україна у Лізі націй: стали відомі всі потенційні суперники у плей-офф

Закінчився груповий етап Ліги націй, Україна дізналась потенційних суперників у плей-офф турніру.

Збірна України у плей-офф Ліги націй зіграє з переможцями інших груп у дивізіоні В. Ними стали Швеція, Боснія та Герцоговина та Данія. Переможець плей-офф отримає путівку на Євро-2020.

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Зауважимо, що якщо якась з команд, яка посіла перше місце у своїй групі, проб’ється на Євро-2020 через відбірковий турнір, її місце в плей-офф Ліги націй займе команда з групи, яка посіла 2 місце.

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Нагадаємо, матчі плей-офф Ліги націй, де буде розіграна путівка на Євро-2020, відбуватимуться у березні 2019 року та складатимуться з одноматчевих півфіналів та фіналу.