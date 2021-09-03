Екс-гравець Чорноморця і Десни підписав контракт з вінницькою Нивою, стверджує Meta-ratings.

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Місяць тому Перемога розірвала контракт з 30-річним Слінкіним через регулярне вживання алкоголю і порушення режиму. Захисник намагався виправдатися, але клуб надав відео з очевидними доказами. Це не зупинило Ниву від підписання гравця з такою сумнівною репутацією.

Додамо, що вінничани йдуть четвертими в групі А Другої ліги, претендуючи на підвищення.

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