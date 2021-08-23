Екс-захисник Чорноморця вкотре осоромився на всю країну – у його квартирі знаходили купи пляшок з-під алкоголю
Колишній захисник Чорноморця, Десни та інших клубів Андрій Слінкін навряд зможе позбутися ганебної репутації.
Нещодавно Перемога відрахувала 30-річного гравця за постійні порушення режиму і п'яні загули. Слінкін спробував звинуватити клуб у брехні, однак знайшлися додаткові докази.
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Перемога опублікувала давнє відео, яке показує оборонця не в найкращому вигляді. Слінкін вкотре пропустив тренування, а в його квартирі були купи пляшок з-під алкоголю.
Цікаво, що нещодавно горе-гульвіса навіть примудрився підписати контракт з Гірником-Спорт, проте через кілька днів його відрахували і звідти.
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