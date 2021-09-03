Экс-игрок Черноморца и Десны подписал контракт с винницкой Нивой, утверждает Meta-ratings.

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Месяц назад Перемога разорвала контракт с 30-летним Слинкиным из-за регулярного употребление алкоголя и нарушений режима. Защитник пытался оправдаться, но клуб предоставил видео с очевидными доказательствами. Это не остановило Ниву от подписания игрока с такой сомнительной репутацией.

Добавим, что винничане идут четвертыми в группе А Второй лиги, претендуя на повышение.

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