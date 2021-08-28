Друга ліга, 6 тур

Нива В – Рубікон – 4:0

Голи: Зеленевич, 25, Петрик, 40, Загорулько, 63, Георгієв, 90+2

Перемога – Миколаїв – 1:2

Голи: Литвяк, 13 – Фальковський, 18, 23

Полтава – Енергія – 2:3

Голи: Савенков, 28, Яременко, 68 – Бесараб, 40, Бондар, 49, Россохатий, 81

Вилучення: Бондар, 54 (Е)

Реал Фарма – МФК Металург – 0:3

Голи: Шалфєєв, 63, Сидоров, 70, 90+4 (пен.)

Вінницька Нива продовжила свою безпрограшну серію до 4 матчів. Цього разу жертвою став Рубікон, який був розгромлений з рахунком 4:0.

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Перемога та Миколаїв вирішили все ще в першому таймі. Литвяк оперативно вивів дніпрян уперед, однак Фальковський дублем схилив шальки терезів на бік "корабелів" – 1:2. Металург на виїзді розбив Реал Фарму, яка без очок залишається на дні таблиці. Запоріжці досі йдуть без поразок (3 нічиї та 3 перемоги), розташувавшись на третій сходинці групи Б.

Головна драма дня розгорнулась у Полтаві, де місцева команда приймала Енергію. Суперники обмінялися голами до перерви, а потім Бондар примудрився забити і отримати вилучення. Яременко рівновагу відновив, проте останнє слово було за гостями – героєм епізоду став Вадим Россохатий.

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