Еспаньйол і Реал Вальядолід в один день оголосили про звільнення головних тренерів.

Жирона, у складі якої весь матч провів Віктор Циганков, перемогла Еспаньйол (2:1) у 27 турі Ла Ліги. Цей матч став останнім для Дієго Мартінеса на чолі "папуг". Сьогодні прес-служба каталонців повідомила, що його звільнено.

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42-річний коуч очолив Еспаньйол минулого літа. В останніх 4 матчах його підопічні зазнали чотири поразки, що опустило їх на 17 сходинку Ла Ліги. Про призначення нового тренера клуб повідомить пізніше.

Звільнення спіткало і Хуана Хосе Рохо Мартіна, більш відомого як Пачета. Фатальною стала поразка Вальядоліда від Реала з хет-триком Бензема (0:6).

Фахівець працював у клубі Роналдо з літа 2021-го й зумів вивести його у Прімеру у перший же сезон. Зараз "біло-фіолетові" на 2 пункти випереджають зону вильоту.

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