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Слідами брата – Торган Азар також отримав травму та вибув на тривалий термін

13:05 406 Читать на русском
Слідами брата – Торган Азар також отримав травму та вибув на тривалий термін
Торган Азар / ФК Борусія Д

Борусія Д зазнала кадрової втрати. Літній новачок команди Торган Азар вибув на кілька тижнів через травму ребер.

29’ Домінік Дрекслер
 
Джейдон Санчо 70’
Ашраф Хакімі 86’
Пако Алькасер 90+3’
29’ Домінік Дрекслер
70’ Джейдон Санчо
86’ Ашраф Хакімі
90+3’ Пако Алькасер

Атакувальний півзахисник дортмундської Борусії Торган Азар не допоможе команді щонайменше кілька тижнів. 26-річний бельгієць отримав травму ребер в поєдинку 2-го туру Бундесліги проти Кельна (3:1), інформує офіційний сайт Борусії Д.

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Точніший термін відновлення Азара не повідомляється. Нагадаємо, Торган Азар змінив гладбаську Борусію на дортмундську цього літа та вже встиг віддати один асист у двох матчах Бундесліги. Сума трансферу склала 25,5 млн євро.

Зауважимо, що Еден Азар – рідний брат Торгана – також наразі поза грою через травму. Екс-лідер Челсі досі не дебютував за Реал в офіційному матчі.

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Теги
Торган Азар Торган Азар Борусія Дортмунд Борусія Дортмунд Німеччина Кельн - Борусія Дортмунд
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