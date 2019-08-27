Слідами брата – Торган Азар також отримав травму та вибув на тривалий термін

Борусія Д зазнала кадрової втрати. Літній новачок команди Торган Азар вибув на кілька тижнів через травму ребер.

Атакувальний півзахисник дортмундської Борусії Торган Азар не допоможе команді щонайменше кілька тижнів. 26-річний бельгієць отримав травму ребер в поєдинку 2-го туру Бундесліги проти Кельна (3:1), інформує офіційний сайт Борусії Д.

Хавбек Зорі Кочергін зацікавив два клуби Бундесліги

Точніший термін відновлення Азара не повідомляється. Нагадаємо, Торган Азар змінив гладбаську Борусію на дортмундську цього літа та вже встиг віддати один асист у двох матчах Бундесліги. Сума трансферу склала 25,5 млн євро.

Зауважимо, що Еден Азар – рідний брат Торгана – також наразі поза грою через травму. Екс-лідер Челсі досі не дебютував за Реал в офіційному матчі.

Растаман, "новий Йовіч" і той, хто виграв від кризи Коно. 8 талантів Бундесліги, які можуть стати відкриттям сезону