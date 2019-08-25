Хавбек Зорі Кочергін зацікавив два клуби Бундесліги

Майнц та Кельн проявляють інтерес до півзахисника луганської Зорі Владислава Кочергіна.

Вдала гра Владислава Кочергіна в матчі кваліфікації Ліги Європи Еспаньйол – Зоря не залишилася без уваги. Саме 23-річний півзахисник відкрив рахунок у матчі, забивши єдиний гол Зорі у поєдинку.

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Після цієї гри українським хавбеком зацікавилися Майнц та Кельн – команди, які замикають турнірну таблицю Бундесліги (у обох по 0 очок після двох турів). Імовірно, пропозиція щодо трансферу Кочергіна надійде вже у зимове трансферне вікно, повідомляє Sportarena.

Владислав виступає за Зорю з 2017 року, перейшовши з Дніпра. В сезоні 2019/20 зіграв 10 матчів, забив 2 голи та віддав 1 асист.

Зазначимо, що контракт Кочергіна із Зорею чинний до кінця 2020 року (дані Transfemarkt).

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