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Хавбек Зорі Кочергін зацікавив два клуби Бундесліги

21:40 695 Читать на русском
Хавбек Зорі Кочергін зацікавив два клуби Бундесліги
Владислав Кочергін / ФК Зоря

Майнц та Кельн проявляють інтерес до півзахисника луганської Зорі Владислава Кочергіна.

58’ Факундо Феррейра
79’ Хаві Лопес
81’ Матіас Варгас
 
Владислав Кочергін 38’
38’ Владислав Кочергін
58’ Факундо Феррейра
79’ Хаві Лопес
81’ Матіас Варгас

Вдала гра Владислава Кочергіна в матчі кваліфікації Ліги Європи Еспаньйол – Зоря не залишилася без уваги. Саме 23-річний півзахисник відкрив рахунок у матчі, забивши єдиний гол Зорі у поєдинку.

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Після цієї гри українським хавбеком зацікавилися Майнц та Кельн – команди, які замикають турнірну таблицю Бундесліги (у обох по 0 очок після двох турів). Імовірно, пропозиція щодо трансферу Кочергіна надійде вже у зимове трансферне вікно, повідомляє Sportarena.

Владислав виступає за Зорю з 2017 року, перейшовши з Дніпра. В сезоні 2019/20 зіграв 10 матчів, забив 2 голи та віддав 1 асист.

Зазначимо, що контракт Кочергіна із Зорею чинний до кінця 2020 року (дані Transfemarkt).

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