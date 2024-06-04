Німеччина мала величезну територіальну перевагу, але не могла довести жодну атаку до гола. Яремчук мав найкращий шанс в збірної України – Нойєр парирував.

Україна вистояла в Німеччині перед Євро-2024 – 32 удари, гол Довбика з офсайду, експерименти Реброва і 5:3 за влучаннями

По перерві та сама картина. Трубін і компанія витримали град ударів, часом на допомогу приходив каркас. Україна ледь не покарала суперника під завісу зустрічі. Нойєр неохайно зіграв у центрі поля, і Довбик вилітав на порожні ворота. Все обірвав свисток через офсайд. 0:0 у першому спарингу підопічних Реброва в рамках підготовки до Євро.