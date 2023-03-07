"Слава Герою!": комментатор перед матчем АПЛ произнес сильную речь в память о мужчине, которого расстреляли оккупанты
7 марта 09:22 - Читати українською
Завершающий поединок 26-го тура АПЛ Брентфорд – Фулхэм (3:2) начался с разговора о действительно важных вещах.
6’ Итан Пиннок
51’ Айвен Тоуни
85’ Матиас Йенсен
Манор Соломон 39’
Карлос Винисиус 90+9’
6’ Итан Пиннок
39’ Манор Соломон
51’ Айвен Тоуни
85’ Матиас Йенсен
90+9’ Карлос Винисиус
Вчера получила огласку история об украинском солдате, которого убили российские преступники. Оккупанты расстреляли безоружного мужчину, последними словами которого стал лозунг "Слава Украине!"
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Комментатор матча Брентфорд – Фулхэм Игорь Бойко свой репортаж начал с речи, почтив память Героя. Он отметил подвиг воина и других защитников и защитниц Родины, а еще пожелал оккупантам именно того, чего действительно они заслуживают.
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