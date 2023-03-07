Завершающий поединок 26-го тура АПЛ Брентфорд – Фулхэм (3:2) начался с разговора о действительно важных вещах.

Вчера получила огласку история об украинском солдате, которого убили российские преступники. Оккупанты расстреляли безоружного мужчину, последними словами которого стал лозунг "Слава Украине!"

Новичок Вереса пережил российскую оккупацию: "Был эпизод, когда пушка российского танка вернулась в нашу сторону"

Комментатор матча Брентфорд – Фулхэм Игорь Бойко свой репортаж начал с речи, почтив память Героя. Он отметил подвиг воина и других защитников и защитниц Родины, а еще пожелал оккупантам именно того, чего действительно они заслуживают.