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Скрипник висловив ставлення до українських гравців, які їдуть в Росію

09:15 1275 Читать на русском
Скрипник висловив ставлення до українських гравців, які їдуть в Росію
Віктор Скрипник / соцмережі

Головний тренер Зорі Віктор Скрипник прокоментував переїзд українських футболістів у чемпіонат Росії.

"Футболісти, що їдуть у Росію? Заради бога, нехай роблять, що хочуть. У мене головне – моя сім'я, родичі, кохані люди, для яких я живу. Ось моя філософія життя. Я вдячний Богу, що займаюся улюбленою справою, і з цим живу. Можна любити одну справу, але не можеш існувати. А футбол мені багато дав.

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Живу заради своєї сім'ї. Хочу, щоб про мене теж добре говорили. Я прийняв рішення, про яке ні в якому разі не шкодую", – сказав Скрипник програмі Вацко Light.

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