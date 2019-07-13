Скрипник выразил отношение к украинским игрокам, которые едут в Россию

Главный тренер Зари Виктор Скрипник прокомментировал переезд украинских футболистов в чемпионат России.

"Футболисты, которые едут в Россию? Ради бога, пусть делают, что хотят. У меня главное – моя семья, родственники, любимые люди, для которых я живу. Вот моя философия жизни. Я благодарен богу, что занимаюсь любимым делом, и с этого живу. Можно любить одно дело, но не можешь существовать. А футбол мне многое дал.

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Живу ради своей семьи. Хочу, чтобы обо мне тоже хорошо говорили. Я принял решение, о котором ни в коем случае не жалею", – сказал Скрипник программе Вацко Light.

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