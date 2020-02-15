Скрипник відверто оцінив зимові трансфери Зорі

Головний тренер луганської Зорі Віктор Скрипник поділився думками про новачків команди і охарактеризував їхні сильні сторони.

"Ловро Цвєка переглядали довго. Нам потрібен був такий стабілізатор, який вміє руйнувати. Завжди необхідна противага: ми граємо в атакувальний футбол, але є матчі, коли треба добре грати проти м’яча. Трішки зробили глибину, щоб у нас був більш солідний вибір футболістів різних амплуа. Він якісний гравець, був капітаном своєї команди, схоплює все на льоту, від матчу до матчу прогресує, розуміє наші вимоги.

Михайліченко зацікавив Вердер, – ЗМІ

Михайло Перовіч міцний хлопець, який може зупинити і зберегти м'яч, коли на ньому "висять" кілька людей. У той же час у нього швидкі ноги, завжди знаходиться "на воротах". Його навіть переглядати не треба було, ми його бачили у матчах проти Будучності. Перовіч нам крові попив, але тепер він з нами.

Щодо Андреаса Циганікса... Я його пам'ятаю ще по школі Байєра. Ця школа німецького футболу, знайома мені не за книжками. Це навчений хлопець, його не треба водити за руку і розповідати, він сам все робить", – розповів Скрипник в інтерв’ю офіційному YouTube-каналу Зорі.

Нагадаємо, свій найближчий офіціний матч Зоря проведе в чемпіонаті України 22 лютого проти Маріуполя на виїзді. Наразі луганська команда з 34 очками посідає третю сходинку турнірної таблиці УПЛ.

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