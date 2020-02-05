Михайліченко зацікавив Вердер, – ЗМІ

Захисник Зорі Богдан Михайліченко потрапив у сферу інтересів бременського Вердера.

Клуб Бундесліги стежить за виступами 22-річного українця, інформує Transfermarketweb.

Шахтар зацікавився захисником Зорі Михайліченком, – ЗМІ

Михайліченко у попередньому сезоні виборов місце у основі Зорі та продовжив свій прогрес у поточній кампанії. Лівий оборонець провів 17 матчів в УПЛ 2019/20 і встиг відзначитися одним голом та двома асистами. Вердер може розпочати серйозні переговори щодо Михайліченка влітку, орієнтовна вартість вихованця Динамо – 2 млн євро.

Трансферу може посприяти наставник Зорі Віктор Скрипник, який віддав "музикам" 17 років кар'єри гравця і тренера.

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