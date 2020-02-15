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Скрипник откровенно оценил зимние трансферы Зари

09:02 208 Читати українською
Скрипник откровенно оценил зимние трансферы Зари
Виктор Скрипник / Фото из открытых источников

Главный тренер луганской Зари Виктор Скрипник поделился мыслями о новичках команды и охарактеризовал их сильные стороны.

"Ловро Цвека просматривали долго. Нам нужен был такой стабилизатор, умееющий разрушать. Всегда необходим противовес: мы играем в атакующий футбол, но есть матчи, когда надо хорошо играть против мяча. Немножко сделали глубину, чтобы у нас был более солидный выбор футболистов различных амплуа. Он качественный игрок, был капитаном своей команды, схватывает все на лету, от матча к матчу прогрессирует, понимает наши требования.

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Михаил Перович крепкий парень, который может остановить и сохранить мяч, когда на нем "висят" несколько человек. В то же время у него быстрые ноги, всегда находится "на воротах". Его даже пересматривать не надо было, мы его видели в матчах против Будучности. Перович нам крови попил, но теперь он с нами.

По Андреаса Циганикса... Я его помню еще по школе Байера. Эта школа немецкого футбола знакома мне не по книжкам. Это обученный парень, его не надо водить за руку и рассказывать, он сам все делает", – рассказал Скрипник в интервью официальному YouTube-каналу Зари.

Напомним, свой ближайший официальный матч Заря проведет в чемпионате Украины 22 февраля против Мариуполя на выезде. Сейчас луганская команда с 34 очками занимает третью строчку турнирной таблицы УПЛ.

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