"Повірте, призначення Скрипника наставником збірної України – це тільки чутки поки що. Ми цінуємо свого головного тренера. У нас довгостроковий контракт. Ми не розраховуємо, що він буде припинений найближчим часом.

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Звичайно, якщо збірній буде дуже потрібен тренер, ми вестимемо діалог й підемо назустріч. Якщо будуть такі нюанси. Але на сьогодні це всього-на-всього чутки.

Чи погодимось на суміщення посад? Ми підемо назустріч головному тренеру. Кожен з нас, всі, хто дотичні до футболу, мріють, щоб тренер, гравці чи персонал клубу були залучені до національної команди. Це дорогого варте. З одного боку, це забирає багато сил, з іншого – це дуже серйозна історія: представляти всю країну. Тим більше в такий час. У нас вже є постійний представник в збірній України – наш лікар. Ми дуже хотіли б розширювати цю історію", – сказав Лисак в інтерв'ю Футбол 2.0.

Нагадаємо, з січня цього року збірна України залишилась без головного тренера, оскільки контракт Олександра Петракова добіг кінця. Вже 26 березня "синьо-жовті" мають розпочати свій шлях до Євро-2024 поєдинком проти збірної Англії. Головним кандидатом на посаду називають Сергія Реброва, однак у нього до літа чинна угода з Аль-Айном.

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