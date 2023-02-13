Журналіст Михайло Співаковський розповів, які ще варіанти має УАФ, якщо так і не вийде запросити Сергія Реброва.

Віктор Скрипник є ще одним тренером, якого УАФ мала намір запросити на посаду головного тренера збірної України, повідомив Співаковський у програмі ТаТоТаке.

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Представники Української асоціації футболу були не проти, аби фахівець поєднував роботу на чолі полтавців та "синьо-жовтих". Втім, Ворскла не горить бажанням відпускати Скрипника навіть попри його високу зарплату. Контракт фахівця з полтавцями завершується вже влітку.

Додамо, що з січня цього року збірна України залишилась без головного тренера, оскільки контракт Олександра Петракова добіг кінця. Вже 26 березня "синьо-жовті" мають розпочати свій шлях до Євро-2024 поєдинком проти збірної Англії.

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