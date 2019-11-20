Скрипник розповів, хто найбільше вплинув на його тренерські погляди

Головний тренер Зорі Віктор Скрипник зізнався, що не може уявити своє життя без футболу.

"Скільки можу бути без футболу? Максимум один день, та й то, якщо в цей день я в поїздці. Потім все заново – футбольні новини, результати, трансфери... З дитинства захопився футболом, і виявилося, що на все життя! Про іншу діяльність і не думав.

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У Запоріжжі проходило моє становлення, як футболіста, а Дніпро став наступною сходинкою в моїй кар'єрі. У моїх спогадах – ці дві команди, вони мені дуже дорогі.

Я пам'ятаю всіх своїх тренерів, але великий вплив на мою тренерську діяльність зробили тренери Бундесліги. Я – українець з європейським менталітетом", – цитує Скрипника UA-Футбол.

"Якщо ти грав і у Шаафа, і у Лобановського – отже, був непоганим футболістом". Правила життя Віктора Скрипника