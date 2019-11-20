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Скрипник розповів, хто найбільше вплинув на його тренерські погляди

13:52 332 Читать на русском
Скрипник розповів, хто найбільше вплинув на його тренерські погляди
Віктор Скрипник / фото: Зоря

Головний тренер Зорі Віктор Скрипник зізнався, що не може уявити своє життя без футболу.

"Скільки можу бути без футболу? Максимум один день, та й то, якщо в цей день я в поїздці. Потім все заново – футбольні новини, результати, трансфери... З дитинства захопився футболом, і виявилося, що на все життя! Про іншу діяльність і не думав.

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У Запоріжжі проходило моє становлення, як футболіста, а Дніпро став наступною сходинкою в моїй кар'єрі. У моїх спогадах – ці дві команди, вони мені дуже дорогі.

Я пам'ятаю всіх своїх тренерів, але великий вплив на мою тренерську діяльність зробили тренери Бундесліги. Я – українець з європейським менталітетом", – цитує Скрипника UA-Футбол.

"Якщо ти грав і у Шаафа, і у Лобановського – отже, був непоганим футболістом". Правила життя Віктора Скрипника

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