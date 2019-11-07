УПЛ визначила найкращого гравця та тренера жовтня

УПЛ оприлюднила результати голосування за найкращого гравця та тренера місяця.

Українська Прем’єр-Ліга на своєму офіційному сайті опублікувала переможців голосування у номінаціях "Найкращий тренер" та "Найкращий гравець" у жовтні 2019 року. Перші місця посіли представники луганської Зорі – Віктор Скрипник та Богдан Лєднєв відповідно.

Динамо – головний конкурент Зорі за друге місце УПЛ, – Лєднєв

У голосуванні за топ-тренера Скрипник, який набрав 37% голосів, обійшов Олександра Рябоконя (29%), Володимира Шарана (13%) та Олексія Михайличенка (21%).

Серед топ-футболістів Лєднєв з 34% випередив Віталія Миколенка (25%), Дениса Фаворова (19%), Юрія Паньківа (8%), Євгена Гальчука (5%), Артема Бєсєдіна (4%), Тайсона (4%) та Мораєса (1%).

"Кляті біндери довели людину": вибухова реакція соцмереж на скандальне рішення Ракицького щодо збірної України