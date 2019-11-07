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УПЛ визначила найкращого гравця та тренера жовтня

15:46 296 Читать на русском
УПЛ визначила найкращого гравця та тренера жовтня
Богдан Лєднєв / Фото з відкритих джерел

УПЛ оприлюднила результати голосування за найкращого гравця та тренера місяця.

Українська Прем’єр-Ліга на своєму офіційному сайті опублікувала переможців голосування у номінаціях "Найкращий тренер" та "Найкращий гравець" у жовтні 2019 року. Перші місця посіли представники луганської Зорі – Віктор Скрипник та Богдан Лєднєв відповідно.

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У голосуванні за топ-тренера Скрипник, який набрав 37% голосів, обійшов Олександра Рябоконя (29%), Володимира Шарана (13%) та Олексія Михайличенка (21%).

Серед топ-футболістів Лєднєв з 34% випередив Віталія Миколенка (25%), Дениса Фаворова (19%), Юрія Паньківа (8%), Євгена Гальчука (5%), Артема Бєсєдіна (4%), Тайсона (4%) та Мораєса (1%).

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Теги
УПЛ Віктор Скрипник Віктор Скрипник Богдан Лєднєв Богдан Лєднєв Найкращий гравець місяця в УПЛ Зоря Зоря
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